Лідер французьких ультраправих заперечує напругу між ним і Ле Пен

Офіційний лідер правопопулістського "Національного об’єднання" Жордан Барделла заперечує чутки про нібито напружені стосунки між ним та попередньою лідеркою, майбутньою кандидаткою на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Барделла вкотре назвав "неправдивою інформацією" і "обманом" чутки про нібито напружені відносини між ним і Ле Пен після того, як остання все ж отримала можливість балотуватися на президентських виборах (тоді як за протилежної ситуації кандидатом став би Барделла).

"Наша єдність – це мета і мотив, завдяки якому ми отримаємо успіх на президентських і парламентських виборах. Все дуже добре, а якщо хтось очікує від мене проявів нелояльності у цей вкрай складний для країни час – ці люди погано мене знають", – сказав Жордан Барделла.

Перед цим він заперечив розчарування тим, що кандидатом у президенти від політсили став не він, та заявив, що всіляко сприятиме успіху Марін Ле Пен.

Раніше Барделла заявив, що беззастережну підтримку України з боку Франції слід замінити більш прагматичними відносинами.

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