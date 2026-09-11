Лидер французских ультраправых отрицает напряженность между ним и Ле Пен

Официальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Жордан Барделла опровергает слухи о якобы напряженных отношениях между ним и прежней лидеркой, будущей кандидаткой на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Барделла в очередной раз назвал "ложной информацией" и "обманом" слухи о якобы напряженных отношениях между ним и Ле Пен после того, как последняя все же получила возможность баллотироваться на президентских выборах (тогда как в противоположной ситуации кандидатом стал бы Барделла).

"Наше единство – это цель и мотив, благодаря которым мы добьемся успеха на президентских и парламентских выборах. Все очень хорошо, а если кто-то ожидает от меня проявлений нелояльности в это крайне сложное для страны время – эти люди плохо меня знают", – сказал Жордан Барделла.

Перед этим он опроверг слухи о том, что разочарован тем, что кандидатом в президенты от политической партии стал не он, и заявил, что будет всячески содействовать успеху Марин Ле Пен.

Ранее Барделла заявил, что безоговорочную поддержку Украины со стороны Франции следует заменить более прагматичными отношениями.

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