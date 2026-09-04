У Франції повідомляють про масштабну кібератаку на асоціацію мерів з крадіжкою даних

Асоціація мерів Франції зазнала масштабної кібератаки, під час якої зловмисники викрали дані тисяч осіб і комун.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Асоціація мерів Франції, що представляє та захищає інтереси мерів та комун, зазнала масштабної кібератаки з компрометацією персональних даних.

Про витік заявив у "даркнеті" сам хакер, який вчинив злам, підсунувши зловмисний код у нормальну функцію запиту від сайту.

У підсумку було викрадено дані тисяч людей з такою інформацією як паролі, ПІБ, електронна пошта, посада тощо – мерів, заступників, муніципальних радників та інших співробітників органів місцевого самоврядування.

"Зараз ми встановлюємо масштаби витоку", – повідомили в асоціації, зазначивши, що найближчими днями проінформують осіб, чиї дані ймовірно опинились у зловмисника.

Раніше у Франції повідомили про кібератаку на платформу одного з міністерств.

Неофіційно повідомляють, що хакери вимагають у Берліна викуп після кібератаки на урядові відомства.