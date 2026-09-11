Санду та Мадяр поспілкувалися щодо вступу Молдови в ЄС

Президентка Молдови Мая Санду провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, зокрема, щодо євроінтеграції країни та російсько-української війни.

Про це повідомив офіс Санду у Facebook, пише "Європейська правда".

Санду та Мадяр обговорили двосторонні відносини, зокрема економічні зв’язки, шлях Молдови до Європейського Союзу, а також регіональну безпеку.

У розмові Санду підтвердила зацікавленість Молдови у розвитку стратегічного партнерства з Угорщиною, започаткованого у 2020 році. Вони також обговорили можливості розширення торгівлі та інвестицій.

Також вона подякувала Угорщині за підтримку європейського курсу Молдови й "ще раз підтвердила свою відданість реформам, модернізації держави та приведенню її до європейських стандартів".

Також Санду та Мадяр поспілкувалися щодо безпекової ситуації в регіоні, на яку вплинула російсько-українська війна. Лідери країн домовилися продовжувати діалог на високому рівні.

Нещодавно ЗМІ писали, що Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов’язане з заявкою України.

Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно.

Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. В інтерв’ю "Європейській правді" у лютому 2026 року Марта Кос заявила, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз’єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ.