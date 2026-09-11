Санду и Мадьяр обсудили вопрос о вступлении Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду провела телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, в частности, по вопросам евроинтеграции страны и российско-украинской войны.

Об этом сообщил офис Санду в Facebook, пишет "Европейская правда".

Санду и Мадьяр обсудили двусторонние отношения, в частности экономические связи, путь Молдовы в Европейский Союз, а также региональную безопасность.

В ходе беседы Санду подтвердила заинтересованность Молдовы в развитии стратегического партнерства с Венгрией, начатого в 2020 году. Они также обсудили возможности расширения торговли и инвестиций.

Кроме того, она поблагодарила Венгрию за поддержку европейского курса Молдовы и "еще раз подтвердила свою приверженность реформам, модернизации государства и приведению его в соответствие с европейскими стандартами".

Также Санду и Мадьяр обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, на которую повлияла российско-украинская война. Лидеры стран договорились продолжать диалог на высоком уровне.

Недавно СМИ писали, что Европейская комиссия перераспределяет ресурсы, чтобы не отставать от быстрых темпов реформ в Молдове, хотя вопрос о ее вступлении в ЕС политически связан с заявкой Украины.

Напомним, Украина и Молдова совместно подали заявку на вступление в Европейский Союз в конце февраля 2022 года. С тех пор Брюссель в значительной степени рассматривает евроинтеграционные процессы Украины и Молдовы параллельно.

Вместе с тем, в 2025 году в ЕС начали обсуждать возможность разделить переговорные треки Украины и Молдовы. В интервью "Европейской правде" в феврале 2026 года Марта Кос заявила, что в процессе вступления в ЕС Украину и Молдову не будут разъединять, однако это может измениться, если Украина замедлит внедрение необходимых реформ.