Польська "ПіС" та ультраправа "Конфедерація" майже зрівнялися у рейтингах

У Польщі підтримка ультраправої "Конфедерації" вже майже наздогнала рейтинг опозиційних правоконсерваторів "Право і справедливість".

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування CBOS.

За даними вересневого дослідження громадської думки у Польщі від CBOS, у разі проведення виборів ближчим часом найбільше голосів отримала би "Громадянська коаліція" чинного прем’єра Дональда Туска.

Для опозиційної "Право і справедливість" рейтинг виявився найгіршим з часу виборів 2023 року, за них голосували би 15%. Порівняно з серпнем, партія втратила 1,5 пункта підтримки.

На третьому місці – ультраправа "Конфедерація" з 14,8%, на 1,8 пункта більше, ніж у попередньому опитуванні.

Долають прохідний бар’єр також ще правіша "Конфедерація корони польської" (7.8%), "Разом" (6.1%), та "Нова лівиця" (5.9%).

Новостворена партія експрем’єра Моравецького із соратниками, які відкололись від "ПіС", поки має підтримку на рівні 3,7%.

Коаліційні "Польська селянська партія" та "Польща 2050" залишаються нижче прохідного бар’єра з 2.5% і 0.8% відповідно.

14,3% опитаних наразі не визначились, за кого б голосували. На вибори планують йти 73,9% опитаних.

Збір даних у межах дослідження проводили 7-9 вересня серед 1001 дорослого респондента.

Нагадаємо, голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун, відомий численними скандальними витівками, пошкодив пам’ятник УПА у Люблінському воєводстві.

У зв’язку з його вчинком у Польщі почали розслідування.

В МЗС України, коментуючи інцидент, заявили, що "політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами".