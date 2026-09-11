Польская "ПиС" и ультраправая "Конфедерация" почти сравнялись в рейтингах

В Польше поддержка ультраправой "Конфедерации" уже почти сравнялась с рейтингом оппозиционных правоконсерваторов "Право и справедливость".

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса CBOS.

По данным сентябрьского исследования общественного мнения в Польше, проведенного CBOS, в случае проведения выборов в ближайшее время наибольшее количество голосов получила бы "Гражданская коалиция" действующего премьера Дональда Туска.

Для оппозиционной партии "Право и справедливость" рейтинг оказался самым низким со времени выборов 2023 года: за неё проголосовали бы 15%. По сравнению с августом партия потеряла 1,5 пункта поддержки.

На третьем месте – ультраправая "Конфедерация" с 14,8%, что на 1,8 пункта больше, чем в предыдущем опросе.

Преодолевают проходной барьер также ещё более правая "Конфедерация польской короны" (7,8%), "Вместе" (6,1%) и "Новые левые" (5,9%).

Недавно созданная партия экс-премьера Моравецкого с соратниками, отколовшимися от "ПиС", пока имеет поддержку на уровне 3,7%.

Коалиционные "Польская крестьянская партия" и "Польша 2050" остаются ниже проходного барьера с 2,5% и 0,8% соответственно.

14,3% опрошенных пока не определились, за кого бы проголосовали. На выборы планируют пойти 73,9% опрошенных.

Сбор данных в рамках исследования проводился 7–9 сентября среди 1001 взрослого респондента.

Напомним, председатель партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун, известный многочисленными скандальными выходками, повредил памятник УПА в Люблинском воеводстве.

В связи с его поступком в Польше начали расследование.

В МИД Украины, комментируя инцидент, заявили, что "политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучше, чем воевать с могилами".