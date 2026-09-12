Глава МВС Болгарії вказав на схожість останніх інцидентів на об’єктах збройової компанії

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв вказав на спільні риси у займаннях на об’єктах збройової компанії EMKO.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС і Nova.

Міністр Демерджиєв зауважив, що випадки пожежі на об’єктах EMKO схожі між собою.

"Ці два – попередній і цей – дуже схожі між собою… Це сталось у неробочі години", – зазначив він.

Демерджиєв сказав, що слідчі розглянуть усі можливі версії пожежі, у тому числі – про зловмисні дії. Для цього у тому числі проаналізують дані з камер спостереження на об’єкті, які вже у розпорядженні правоохоронців.

"Триває детальне розслідування – тим більш, що йдеться про новий інцидент з цією компанією. Будуть проаналізовані усі можливі причини пожежі", – зазначив він.

Reuters також наводить його цитату про те, що слідчі проаналізують інші подібні інциденти в минулому, щоб перевірити можливий зв'язок між цими випадками.

Очільник МВС повідомив, що станом на цей час пожежу взяли під контроль, загрози для населення немає. За його словами, спершу горів один зі складів, потім пролунав вибух на сусідньому, решта не постраждали. Спершу повідомляли, що з першого складу пожежа перекинулась на ще два.

Попередній інцидент на об’єкті EMKO стався 10 серпня біля населеного пункту Беліца. Після пожежі з детонаціями боєприпасів довколишню територію довго обстежували, вибухотехніки знайшли десятки нерозірваних снарядів різного калібру і вилучили понад 2 тонни металевих уламків.

Нагадаємо, пожежа спалахнула пізно увечері 11 вересня на складі боєприпасів виробника зброї EMKO неподалік села Горні Верпища в центральній частині країни.

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