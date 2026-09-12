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Пожежа на об’єкті виробника зброї у Болгарії: прокуратура не виключає умисного підпалу

Новини — Субота, 12 вересня 2026, 14:12 — Марія Ємець

Болгарська прокуратура у межах розслідування щодо пожежі на складах збройової компанії EMKO не виключає версій про зловмисні дії.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда". 

У болгарській прокуратурі повідомили, що на даному етапі розслідування пожежі на складах виробника зброї EMKO "розглядаються усі версії", а остаточні висновки можна буде зробити після усіх слідчих дій та експертиз. Розслідування доручили Окружній покуратурі Грабово.

Наразі слідчі не відкидають жодне з припущень, у тому числі про підпал, використання пристрою, який спричинив пожежу, чи втручання у компоненти виробництва, яке спричинило такі наслідки. Паралельно розглядаються версії і про недбалість. 

Нагадаємо, пожежа спалахнула пізно увечері 11 вересня на складі боєприпасів виробника зброї EMKO неподалік села Горні Верпища в центральній частині країни.  

Міністр внутрішніх справ Болгарії відзначив схожість цього випадку з попередньою пожежею на складі ЕМКО у серпні.

Підозрілі інциденти на об’єктах компанії були і в 2022-2023 роках. 

ЕМКО належить бізнесмену  Еміліану Гебрєву, який у 2015 році ймовірно пережив отруєння "Новічком".

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