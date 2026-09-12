Пожар на предприятии производителя оружия в Болгарии: прокуратура не исключает поджога

Болгарская прокуратура в рамках расследования пожара на складах оружейной компании EMKO не исключает версий о злонамеренных действиях.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

В болгарской прокуратуре сообщили, что на данном этапе расследования пожара на складах производителя оружия EMKO "рассматриваются все версии", а окончательные выводы можно будет сделать после завершения всех следственных действий и экспертиз. Расследование поручили Окружной прокуратуре Грабово.

На данный момент следователи не исключают никаких версий, в том числе о поджоге, использовании устройства, вызвавшего пожар, или вмешательстве в производственный процесс, повлекшем такие последствия. Параллельно рассматриваются версии и о халатности.

Напомним, пожар вспыхнул поздно вечером 11 сентября на складе боеприпасов производителя оружия EMKO возле села Горные Верпища в центральной части страны.

Министр внутренних дел Болгарии отметил сходство этого случая с предыдущим пожаром на складе EMKO в августе.

Подозрительные инциденты на объектах компании случались также в 2022–2023 годах.

EMKO принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, который в 2015 году, вероятно, пережил отравление "Новичком".