СМИ: немецкие следователи связывают нападение на аэропорт Лейпцига с военной разведкой РФ

После нападения с использованием дрона на аэропорт "Лейпциг/Галле" немецкие органы безопасности теперь могут с высокой степенью вероятности идентифицировать двух подозреваемых – один из них связан с российской военной разведкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Welt am Sonntag, которое в течение последних недель получило доступ к секретным, ранее неизвестным материалам расследования и пообщалось с высокопоставленными должностными лицами органов безопасности.

Редакция знает полные имена подозреваемых, а также подробности их въезда в Германию и выезда из страны. Эти доказательства послужили основанием для того, чтобы министр иностранных дел Йоханн Вадефуль и министр внутренних дел Александр Добриндт на совместной пресс-конференции полторы недели назад обвинили Россию в совершении этого нападения. Россия отрицает какую-либо причастность к этому.

Вечером 4 августа аэропорт Лейпциг/Галле подвергся нападению с использованием взрывного дрона. Устройство было обнаружено вблизи украинского транспортного самолета и обезврежено. Следователи нашли обломки ещё двух дронов вблизи аэропорта. По информации источников в службах безопасности, двумя главными подозреваемыми являются гражданин Беларуси Андрей Ка. и гражданин России Олег Ле. Немецкие службы безопасности считают, что Ле. отвечал за планирование и логистику нападения. Считается, что он связан с российской военной разведкой.

По данным следствия, Ле. въехал в Германию через Турцию в аэропорту "Берлин-Бранденбург" (BER). Позже он вылетел через тот же аэропорт в Сербию. Сейчас Ле. находится в России. По информации, полученной изданием, следователи уже во время его прибытия знали, что этот гражданин России связан с военной разведкой РФ. Однако после его въезда за ним не велось наблюдение.

Два из трёх дронов, использованных во время нападения, как сообщается, были уничтожены во время взлёта. Причина этого остаётся невыясненной. Третий дрон достиг самолета "Антонов", но не взорвался. По данным следователей, в целом планировалось использовать примерно 1,8 килограмма взрывчатого вещества "Семтекс". Самолет "Антонов", который был целью нападения, перевозил примерно 25 000 литров керосина. Следователи считают, что если бы взрывной заряд сработал, это привело бы к мощному взрыву и разрушило бы часть аэропорта.

Ранее не публиковавшиеся кадры с камеры наблюдения, полученные Welt am Sonntag, показывают дрон, лежащий непосредственно рядом с самолетом "Антонов". По данным следователей, взрывное устройство было спрятано в жестяной банке из-под овощей. Взрыва удалось избежать, поскольку отломился детонатор.

Расследование этой газеты раскрывает, как следователи выследили подозреваемого. Эксперты-криминалисты обнаружили фрагменты перчатки со следами ДНК на конструкции антенны, которая, по мнению правоохранителей, использовалась для управления дроном. Эти следы ДНК ранее были зарегистрированы в Финляндии и Литве, где Ка. имеет судимость за общеуголовные преступления. В Финляндии ему, среди прочего, также предъявлено обвинение в краже.

Польские власти также связывают Ка. с пожаром в магазине строительных материалов в Лодзи (Польша) летом 2024 года, который прокуратура Лодзи также расследует как диверсию. По данным польских следователей, следы в этом деле также ведут в Россию. Появление Ка. в связи с нападением в Лейпциге считается ещё одним доказательством российского контроля.

По данным властей, взрывчатка, использованная во время теракта в Лейпциге, вероятно, попала в Германию через Болгарию и Сербию. Следователи полагают, что её перевозили в потайных отсеках грузовиков, а затем спрятали в подземных тайниках. Полиция обнаружила несколько потенциальных тайников в районе аэропорта Лейпцига после анализа данных об арендованном автомобиле, которым пользовались подозреваемые.

Сообщалось, что глава МВД Германии Александр Добриндт планирует комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников, диверсий на объектах критической инфраструктуры и кибератак, а также выявление шпионов и потенциальных террористов.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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