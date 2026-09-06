МВС Німеччини готує комплексний "захисний щит" від російських диверсій

Після невдалої спроби атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту "Лейпциг/Галле" Німеччина планує посилити захист від російських диверсій та інших гібридних атак.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також – виявлення шпигунів і потенційних терористів.

"Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки будуть посилюватися, але ми можемо дати відсіч і захиститися", – заявив Добріндт.

За інформацією видання, Німеччина планує розширити мобільний підрозділ федеральної поліції для боротьби з безпілотниками.

Нові підрозділи, які можна буде швидко перекидати в різні райони, матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі. Вони будуть розміщені у дев’яти стратегічно важливих містах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.

Їхнім завданням стане захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Йдеться не лише про виявлення і перехоплення дронів, а й про знешкодження безпілотників із вибухівкою.

Інша пропозиція передбачає розширення повноважень компаній, що управляють критичною інфраструктурою. Водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості можуть отримати законні повноваження не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм. Це має дозволити швидше реагувати на атаки на об’єкти критичної інфраструктури, не очікуючи прибуття сил держави.

У плані також передбачене ширше використання технологій штучного інтелекту, біометричного розпізнавання облич та систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах. ШІ має допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку, а також ідентифікувати людей, яких підозрюють у підготовці нападів або шпигунській діяльності.

Окремий напрям – захист від кібератак. Йдеться про створення національного Cyberdome – розгалуженої мережі цифрових сенсорів, яка має виявляти та блокувати спроби хакерських атак.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

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