Мадяр планує скасувати орбанівську заборону на всиновлення геями

Уряд Угорщини змінить законодавство, ухвалене у 2020 році колишнім урядом Віктора Орбана, яке фактично забороняло усиновлення дітей одностатевими парами.

Про це заявив у суботу прем’єр-міністр Петер Мадяр, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угорщина, яка є державою-членом Європейського Союзу, до кінця 2020 року дозволяла усиновлення дітей одностатевими парами за умови, що один із партнерів подавав заявку як одинока особа.

Згідно із законом, ухваленим партією "Фідес" Орбана у 2020 році, заявки на усиновлення від одиноких осіб мали затверджуватися міністром у справах сім’ї, що фактично рівнозначно забороні.

Зміна системи усиновлення стала б важливим кроком для відновлення прав ЛГБТ+-спільноти.

"Ми можемо однозначно заявити, що змінимо цю систему: рішення в таких випадках має ухвалювати не міністр, не політик..., а фахівці, здатні визначити умови, за яких конкретна дитина зможе... ⁠жити таким життям, яке дозволить їй стати щасливим і гармонійним членом суспільства", – заявив Мадяр.

Орбан, який позиціонував себе як захисника так званих християнських цінностей від західного лібералізму, ухвалив закони, що забороняють зміну статі в особистих документах, фактично зупинивши усиновлення одностатевими парами та заборонивши у школах матеріали, які, на його думку, пропагують гомосексуальність або зміну статі.

У квітні, безпосередньо перед виборами, Європейський суд справедливості ухвалив рішення, що уряд Орбана порушив європейське законодавство, запровадивши правила, які забороняють або обмежують доступ до контенту, пов’язаного з ЛГБТ+, що призводить до стигматизації та маргіналізації геїв та трансгендерних осіб.

Угорщина ніколи не дозволяла одностатеві шлюби, але все ж визнає цивільні союзи.

Торік угорський парламент також схвалив зміни до Основного закону, які передбачають обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТ+-спільноти.

Конституційний суд Італії торік ухвалив рішення, що дві жінки можуть бути зареєстровані як батьки дитини у свідоцтві про народження.