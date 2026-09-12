Мадяр планирует отменить введенный Орбаном запрет на усыновлении однополыми парами

Правительство Венгрии изменит законодательство, принятое в 2020 году прежним правительством Виктора Орбана, которое фактически запрещало усыновление детей однополыми парами.

Об этом заявил в субботу премьер-министр Петер Мадяр, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Венгрия, являющаяся государством-членом Европейского Союза, до конца 2020 года разрешала усыновление детей однополыми парами при условии, что один из партнеров подавал заявку как одинокое лицо.

Согласно закону, принятому партией "Фидес" Орбана в 2020 году, заявления об усыновлении от одиноких лиц должны были утверждаться министром по делам семьи, что фактически равносильно запрету.

Изменение системы усыновления стало бы важным шагом для восстановления прав ЛГБТ+-сообщества.

"Мы можем однозначно заявить, что изменим эту систему: решение в таких случаях должно принимать не министр, не политик..., а специалисты, способные определить условия, при которых конкретный ребенок сможет... ⁠жить такой жизнью, которая позволит ему стать счастливым и гармоничным членом общества", – заявил Мадьяр.

Орбан, позиционировавший себя как защитника так называемых христианских ценностей от западного либерализма, принял законы, запрещающие смену пола в личных документах, фактически остановив усыновление однополыми парами и запретив в школах материалы, которые, по его мнению, пропагандируют гомосексуальность или смену пола.

В апреле, непосредственно перед выборами, Европейский суд справедливости вынес решение о том, что правительство Орбана нарушило европейское законодательство, введя правила, запрещающие или ограничивающие доступ к контенту, связанному с ЛГБТ+, что приводит к стигматизации и маргинализации геев и трансгендерных людей.

Венгрия никогда не разрешала однополые браки, но всё же признаёт гражданские союзы.

В прошлом году венгерский парламент также одобрил поправки к Основному закону, предусматривающие ограничение свободы собраний для представителей ЛГБТ+-сообщества.

Конституционный суд Италии в прошлом году принял решение, согласно которому две женщины могут быть зарегистрированы в качестве родителей ребенка в свидетельстве о рождении.