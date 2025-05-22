Суд в Італії дозволив вказувати двох жінок матерями у свідоцтві про народження

Конституційний суд Італії у четвер ухвалив рішення, що дві жінки можуть бути зареєстровані як батьки дитини у свідоцтві про народження.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Суд постановив, що визнання батьківства не може обмежуватися лише біологічною матір’ю, адже це порушує права дитини та дискримінує одностатеві пари.

Водночас зазначається, що рішення Конституційного суду не стосується заборони на сурогатне материнство, яка діє з 2004 року, та обмежень на штучне запліднення.

Представники ЛГБТК+ спільноти привітали рішення як перемогу прав дітей та сімейної рівності, тоді як консервативні організації звинуватили суд у руйнуванні традиційних цінностей.

Останніми роками деякі італійські муніципалітети почали вказувати у свідоцтвах про народження лише біологічну матір. Партнерці доводилося проходити юридичну процедуру усиновлення, щоб отримати батьківські права.

Це ґрунтувалося на законі 2004 року, який обмежував можливість визнання батьківства. У 2023 році МВС Італії посилило ці обмеження відповідно до політики уряду Джорджі Мелоні, що просуває "традиційні сімейні цінності" та бореться із сурогатним материнством.

У квітні угорський парламент схвалив зміни до Основного закону, які передбачають обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТК-спільноти.

Після цього делегація депутатів Європарламенту заявила, що ситуація в Угорщині "стрімко рухається в неправильному напрямку" через подальше погіршення верховенства права за правління Віктора Орбана.