Партія Мерца може опинитись поза парламентом на виборах у ще одній землі

Консерватори німецького канцлера Фрідріха Мерца стурбовані тим, що на майбутніх земельних виборах їм може не вистачити голосів для отримання місць у парламенті федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Партії повинні набрати щонайменше 5 % голосів, щоб отримати місця у парламенті федеральної землі або у федеральному парламенті.

"Існують побоювання, що нам не вдасться подолати 5-відсотковий бар'єр", – заявив Марк Райнхардт, заступник голови фракції Християнсько-демократичної партії (ХДС) у парламенті цієї північно-східної землі.

Згідно з останніми опитуваннями, за прогнозами, ХДС набере 7% голосів на виборах 20 вересня. Це стане найгіршим результатом партії, яку вважають однією з двох традиційних німецьких "народних партій" (Volksparteien), на федеральних чи земельних виборах з часів Другої світової війни.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" лідирує в опитуваннях із результатом приблизно 35–37 % і сподівається скористатися своєю гучною перемогою у землі Саксонія-Ангальт минулого вікенду.

Соціал-демократи (СДПН) на чолі з чинною прем’єр-міністеркою землі Мануелою Швезіг, за прогнозами, посядуть друге місце з результатом близько 34 %.

Головний кандидат від ХДС Даніель Петерс намагається дистанціюватися від свого партійного колеги Мерца, рейтинг якого різко впав за останні місяці.

Вибори в Мекленбурзі-Передній Померанії відбудуться того ж дня, що й вибори до ландтагу в Берліні, де ХДС бореться за збереження посади мера в умовах тристоронньої боротьби з "Альтернативою для Німеччини" та партією "Ліві".

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

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