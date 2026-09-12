Радник прем’єра Британії вважає необхідними контакти з Росією

Радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл вважає необхідним підтримку контактів з Росією.

Про це він сказав у п’ятницю, 11 вересня, під час щорічної зустрічі YES у Києві, яку провів фонд Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Пауелл, коментуючи нещодавню поїздку спецпосланників американського президента Дональда Трампа до Москви, наголосив на важливості підтримки контактів з очільником Кремля Владіміром Путіним.

"Я справді вважаю, що дуже важливо підтримувати контакти з Путіним і росіянами. Ми не хочемо допустити прорахунку через те, що вони не розуміють, де проходять наші червоні лінії. Саме тому, на мою думку, було важливо, щоб ЦРУ також поїхало до Москви. Я вважаю, що нам потрібно продовжувати розмовляти", – сказав радник прем’єра Британії.

На його думку, на певному етапі "з'явиться можливість знайти вихід із цієї ситуації".

"Але ми не дізнаємося про це, якщо не підтримуватимемо контактів із росіянами. Якщо ми не будемо з ними говорити, ми не зможемо цього зробити. І я вважаю, що Європа має відігравати тут певну роль. Гадаю, мої французькі та німецькі колеги з цим погодилися б, і я, безумовно, теж", – акцентував Пауелл.

Він наголосив, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо завершення російсько-української війни.

"Є багато речей, яких росіяни хочуть саме від нас. Вони хочуть повернути свої заморожені активи. Вони хочуть мати нову європейську архітектуру безпеки. А це стосується нас, а не лише Сполучених Штатів. Тож так, нам також доведеться брати участь у переговорах", – підсумував Пауелл.

Нагадаємо, 6 вересня спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.