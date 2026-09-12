Партия Мерца может оказаться вне парламента на выборах ещё в одной земле

Консерваторы немецкого канцлера Фридриха Мерца обеспокоены тем, что на предстоящих земельных выборах им может не хватить голосов для получения мест в парламенте федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Партии должны набрать не менее 5 % голосов, чтобы получить места в парламенте федеральной земли или в федеральном парламенте.

"Существуют опасения, что нам не удастся преодолеть 5-процентный барьер", – заявил Марк Райнхардт, заместитель председателя фракции Христианско-демократической партии (ХДС) в парламенте этой северо-восточной земли.

Согласно последним опросам, по прогнозам, ХДС наберет 7 % голосов на выборах 20 сентября. Это станет худшим результатом партии, которую считают одной из двух традиционных немецких "народных партий" (Volksparteien), на федеральных или земельных выборах со времён Второй мировой войны.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах с результатом примерно 35–37 % и надеется воспользоваться своей громкой победой в земле Саксония-Анхальт в минувшие выходные.

Социал-демократы (СДПГ) во главе с действующим премьер-министром земли Мануэлой Швезиг, по прогнозам, займут второе место с результатом около 34 %.

Главный кандидат от ХДС Даниэль Петерс пытается дистанцироваться от своего партийного коллеги Мерца, рейтинг которого резко упал за последние месяцы.

Выборы в Мекленбурге-Передней Померании состоятся в тот же день, что и выборы в ландтаг Берлина, где ХДС борется за сохранение поста мэра в условиях трехсторонней борьбы с "Альтернативой для Германии" и партией "Левые".

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.