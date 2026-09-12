Десятки тисяч вийшли на акції проти правого екстремізму в Берліні, Мюнхені та Дюссельдорфі

За тиждень до виборів у Берліні тисячі людей вийшли на демонстрації проти правого екстремізму в кількох німецьких містах та виступили на захист демократії, прав людини та соціальної справедливості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У Берліні, за даними поліції, близько 13 000 людей взяли участь у марші до Червоної ратуші. У Дюссельдорфі та Майнці також було зафіксовано значно більше учасників, ніж спочатку очікувалося.

Демонстрація в Берліні

Близько 100 організацій, серед яких об’єднання, що борються з праворадикалізмом, профспілки, а також екологічні та кліматичні групи, закликали до проведення мітингу в Берліні.

Під гаслом "Час змін!" учасники, за словами організаторів, прагнули висловити свою позицію проти розколу та на користь інклюзивного, космополітичного міста. Їхні вимоги варіювалися від рішучих дій проти правого екстремізму та захисту демократії й прав людини до захисту клімату, соціальної інклюзії та транспортної політики, орієнтованої на потреби дітей.

Представники профспілок та громадських ініціатив, серед іншого, критикували зростаючу соціальну нерівність та те, що вони вважали хибною політикою у сфері транспорту та містобудування.

Демонстрації проти правого екстремізму та на підтримку демократії також були оголошені в Бремені, Котбусі, Дрездені, Дюссельдорфі, Ерфурті, Гамбурзі, Магдебурзі, Мюнхені та Потсдамі.

У Мюнхені, за даними поліції, біля Воріт Перемоги у так званій "тестовій демонстрації" взяли участь близько 12 000 осіб – у чотири рази більше, ніж спочатку зареєструвалися. У рамках загальнонаціональної кампанії вимагається, щоб партії, які Федеральне відомство з охорони конституції класифікує як підозрювані або підтверджені праворадикальні угруповання, були переглянуті Федеральним конституційним судом.

Тим часом на Кенігсплац майоріли німецькі прапори. Близько 350 демонстрантів вимагали: "Цей уряд має піти". За даними поліції, там зібралося близько 100 контрдемонстрантів.

У Дюссельдорфі, згідно з узгодженими даними поліції та організаторів, близько 20 000 людей вийшли на вулиці під гаслом "Ні кроку назад! Проти "АдН" та правих проявів ненависті!" Це вдвічі перевищило спочатку зареєстровану кількість учасників. До протесту закликали кілька ініціатив, зокрема "Дюссельдорф проти расизму" (Düsseldorf stellt sich quer), "Дюссельдорфський заклик" (Düsseldorfer Appell) та ініціатива PRÜF NRW.

За даними поліції, демонстрація пройшла мирно, і контрдемонстрацій не було. Серед учасників були члени групи "Бабусі проти правих", а також численні сім’ї з дітьми. Організатори попередили про наслідки подальшого зростання популярності "АдН" та виступили за відкрите, демократичне суспільство.

У Майнці також зібралося значно більше людей, ніж очікувалося. За оцінками поліції, у демонстрації, організованій загальнонаціональною кампанією PRÜF, яка закликає до перегляду статусу партій, класифікованих Управлінням з охорони Конституції як підозрювані або підтверджені праворадикальні, взяли участь близько 2 000 осіб. Очікувалося приблизно 500 учасників.

За даними організаторів, загалом понад 10 000 осіб взяли участь у демонстраціях проти повороту вправо в Кельні та Ессені після земельних виборів у Саксонії-Ангальт.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, які пройшли 6 вересня, зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Після того у Берліні зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити протест проти перемоги.

Більше про вибори у Саксонії-Ангальт читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини