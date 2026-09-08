Тисячі людей протестували у Берліні після перемоги "АдН" на виборах

У понеділок ввечері біля Бранденбурзьких воріт у Берліні зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити протест проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") після її переконливої перемоги на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

За оцінками поліції, кількість учасників акції становила близько 5 тисяч осіб, і, за їхніми словами, демонстрація пройшла без інцидентів. Організатори оцінили кількість учасників приблизно у 14 тисяч.

фото: DPA

Мітинг був організований в останній момент кампанією Campact та кліматичним рухом "П’ятниці за майбутнє".

Серед учасників були відома німецька кліматична активістка Луїза Нойбауер та провідні кандидати від партій "Зелених" і "Лівих" на виборах до земельного парламенту Берліна, що відбудуться 20 вересня.

Протестувальники несли транспаранти зі слоганами, серед яких "Фашизм – це не альтернатива" та "Зупиніть нацистів з "АдН"! Покінчіть з расизмом та соціальними скороченнями". Натовп також скандував: "Усі разом проти фашизму!".

У понеділок ввечері сотні людей також зібралися в сусідньому Потсдамі, щоб висловити протест проти "АдН".

Партія здобула перемогу на недільних виборах зі значним відривом, але не набрала абсолютної більшості, що залишає відкритою можливість формування першого в Німеччині уряду землі під керівництвом "АдН".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт найважчою поразкою для своєї партії ХДС за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.