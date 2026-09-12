Десятки тысяч вышли на акции против правого экстремизма в Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе

За неделю до выборов в Берлине тысячи людей вышли на демонстрации против правого экстремизма в нескольких немецких городах и выступили в защиту демократии, прав человека и социальной справедливости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В Берлине, по данным полиции, около 13 000 человек приняли участие в марше к Красной ратуше. В Дюссельдорфе и Майнце также было зафиксировано значительно больше участников, чем первоначально ожидалось.

Около 100 организаций, среди которых объединения, борющиеся с праворадикализмом, профсоюзы, а также экологические и климатические группы, призвали к проведению митинга в Берлине.

Под лозунгом "Время перемен!" участники, по словам организаторов, стремились выразить свою позицию против раскола и в пользу инклюзивного, космополитического города. Их требования варьировались от решительных действий против правого экстремизма и защиты демократии и прав человека до защиты климата, социальной инклюзии и транспортной политики, ориентированной на нужды детей.

Представители профсоюзов и общественных инициатив, среди прочего, критиковали растущее социальное неравенство и то, что они считали ошибочной политикой в сфере транспорта и градостроительства.

Демонстрации против правого экстремизма и в поддержку демократии также были объявлены в Бремене, Котбусе, Дрездене, Дюссельдорфе, Эрфурте, Гамбурге, Магдебурге, Мюнхене и Потсдаме.

В Мюнхене, по данным полиции, у Ворот Победы в так называемой "пробной демонстрации" приняли участие около 12 000 человек – в четыре раза больше, чем изначально зарегистрировались. В рамках общенациональной кампании требуется, чтобы партии, которые Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как подозреваемые или подтвержденные праворадикальные группировки, были пересмотрены Федеральным конституционным судом.

Тем временем на Кёнигсплац развевались немецкие флаги. Около 350 демонстрантов требовали: "Это правительство должно уйти". По данным полиции, там собралось около 100 контрдемонстрантов.

В Дюссельдорфе, согласно согласованным данным полиции и организаторов, около 20 000 человек вышли на улицы под лозунгом "Ни шагу назад! Против "АдН" и правых проявлений ненависти!" Это вдвое превысило первоначально зарегистрированное количество участников. К протесту призвали несколько инициатив, в частности "Дюссельдорф против расизма" (Düsseldorf stellt sich quer), "Дюссельдорфский призыв" (Düsseldorfer Appell) и инициатива PRÜF NRW.

По данным полиции, демонстрация прошла мирно, и контрдемонстраций не было. Среди участников были члены группы "Бабушки против правых", а также многочисленные семьи с детьми. Организаторы предупредили о последствиях дальнейшего роста популярности "АдН" и выступили за открытое, демократическое общество.

В Майнце также собралось значительно больше людей, чем ожидалось. По оценкам полиции, в демонстрации, организованной общенациональной кампанией PRÜF, призывающей к пересмотру статуса партий, классифицированных Управлением по охране Конституции как подозреваемые или подтвержденные праворадикальные, приняли участие около 2 000 человек. Ожидалось примерно 500 участников.

По данным организаторов, в целом более 10 000 человек приняли участие в демонстрациях против сдвига вправо в Кельне и Эссене после земельных выборов в Саксонии-Ангальт.

Напомним, "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, которые прошли 6 сентября, со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

После этого в Берлине собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против победы.

Подробнее о выборах в Саксонии-Ангальт читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии