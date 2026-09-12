Фарадж не согласен с Трампом по поводу Ирландии

Лидер популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что не разделяет взгляды президента США Дональда Трампа на воссоединение Ирландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Ранее Фарадж хвастался тесными связями с президентом США: в прошлом году они встретились в Овальном кабинете.

Однако после заявлений Трампа он отметил: "Северная Ирландия – это гордая и неотъемлемая часть Соединенного Королевства. Население Северной Ирландии не хочет ни референдума, ни воссоединения. Я не согласен с президентом Трампом".

Относительно своих отношений с Трампом Фарадж ранее, в 2024 году, сказал журналистам: "Думаю, мы очень разные, но, на мой взгляд, по многим вопросам мы думаем одинаково".

Согласно данным Poll of Polls от Politico, Reform UK лидировала в опросах с апреля 2025 года. Однако сейчас партия несколько отстает от Лейбористской партии, возглавляемой новым премьер-министром Энди Бернемом.

Президент США Дональд Трамп в Дублине заявил, что "очень хотел бы" увидеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая остаётся под британским управлением.

В администрации премьер-министра Великобритании сдержанно отреагировали на комментарии Трампа.