Віткофф розповів, чого США намагалися досягти під час візитів до Києва і Москви

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка за останнім два дні відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у неділю, 6 вересня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Віткофф заявив, що у таких питаннях як війна "взаємини відіграють вирішальну роль у вирішенні".

"Якщо у вас немає відносин з обома сторонами, а комунікація налагоджена погано, то, ймовірно, у вас дуже й дуже мало шансів досягти мирного врегулювання", – сказав він.

За словами Віткоффа, Україна й Росія "мають дійти згоди".

"Обидві сторони мають дійти згоди, і моє завдання, а також завдання Джареда, полягало в тому, щоб зблизити сторони, зменшити розбіжності між ними, налагодити ефективні канали комунікації, і, сподіваємося, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин, і ми впевнені, що тут буде знайдено вдале рішення", – додав перемовник Трампа.

Цього ж дня спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що завершення війни в Україні до зими не гарантоване, але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети. Він також прокоментував зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним у Москві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після перемовин у Києві за участі української сторони, спецпосланців Трампа та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" є домовленість у близькому майбутньому повторити зустріч у такому форматі.

Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними"; йшлося про можливі параметри завершення війни та підтримку для України у короткостроковій перспективі.