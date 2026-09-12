Кушнер назвал поездки в Москву и Киев "очень успешными"

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев, которые он и его коллега Стив Виткофф совершили на прошлой неделе, "очень успешными".

Об этом он заявил в пятницу, 11 сентября, во время ежегодной встречи YES в Киеве, организованной фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Спецпосланник Трампа заявил, что поездка в Москву и Киев была очень важной.

"Я бы сказал, что она была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги. Я считаю, что в любой сложной проблеме нужно сначала создать определенные рамки, в которых четко определить: во-первых, чего именно мы пытаемся достичь", – сказал он.

По его словам, теперь у США есть "четкое представление не только о том, что может положить конец" войне, но и о том, что "может привести к длительному и устойчивому миру".

"На мой взгляд, это очень-очень важно. Думаю, нам удалось хорошо это сформулировать. Возможность получить актуальную информацию от обеих сторон была чрезвычайно важна. Провести время с россиянами, задать им различные вопросы, попытаться понять, что они видят, как они воспринимают ситуацию, какую гибкость могут проявить. И я думаю, что это привело к появлению новых идей, которые, надеюсь, мы сможем обсудить в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время", – отметил Кушнер.

Он подчеркнул, что они работают над тем, чтобы организовать такую встречу.

"Думаю, это было одной из главных целей. Мы поняли, что когда удается собрать обе стороны вместе, это значительно продуктивнее, чем так называемая „челночная дипломатия", если вы хотите в конечном итоге прийти к конкретному результату", – подчеркнул он.

Также Кушнер считает, что в настоящее время "ни одна из сторон не имеет четкого представления" о том, каким должен быть результат завершения российско-украинской войны.

"Но наша задача как посредника – работать с обеими сторонами, укреплять доверие, выслушивать обе стороны, искать точки соприкосновения, а затем искать возможность достичь договоренности или, в некоторых случаях, создавать такую возможность", – добавил спецпосланник Трампа.

Напомним, 6 сентября спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что задачей американской делегации, посетившей Киев и Москву, было "сблизить стороны".

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в целом 6 сентября состоялось три раунда переговоров, и все они были "очень содержательными"; речь шла о возможных параметрах завершения войны и поддержке Украины в краткосрочной перспективе.

А Кушнер тогда заявил, что завершение войны в Украине до зимы не гарантировано, но американская сторона работает над созданием условий для достижения этой цели.

Подробнее о том, о чем договаривались представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.