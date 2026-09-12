Советник премьер-министра Великобритании считает необходимыми контакты с Россией

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл считает необходимым поддерживать контакты с Россией.

Об этом он заявил в пятницу, 11 сентября, во время ежегодной встречи YES в Киеве, организованной фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Пауэлл, комментируя недавнюю поездку спецпосланников американского президента Дональда Трампа в Москву, подчеркнул важность поддержания контактов с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Я действительно считаю, что очень важно поддерживать контакты с Путиным и россиянами. Мы не хотим допустить просчета из-за того, что они не понимают, где проходят наши красные линии. Именно поэтому, на мой взгляд, было важно, чтобы ЦРУ также отправилось в Москву. Я считаю, что нам нужно продолжать разговаривать", – сказал советник премьера Великобритании.

По его мнению, на определенном этапе "появится возможность найти выход из этой ситуации".

"Но мы не узнаем об этом, если не будем поддерживать контакты с россиянами. Если мы не будем с ними разговаривать, мы не сможем этого сделать. И я считаю, что Европа должна играть здесь определенную роль. Думаю, мои французские и немецкие коллеги с этим согласились бы, и я, безусловно, тоже", – подчеркнул Пауэлл.

Он отметил, что Европа должна участвовать в переговорах о прекращении российско-украинской войны.

"Есть много вещей, которых россияне хотят именно от нас. Они хотят вернуть свои замороженные активы. Они хотят иметь новую европейскую архитектуру безопасности. А это касается нас, а не только Соединенных Штатов. Поэтому да, нам также придется участвовать в переговорах", – подытожил Пауэлл.

Напомним, 6 сентября спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что задачей американской делегации, посетившей Киев и Москву, было "сблизить стороны".

Подробнее о том, о чем договаривались представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.