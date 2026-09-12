Глава МИД Польши призвал НАТО активизировать учения вблизи Калининградской области РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области РФ.

Об этом глава МИД Польши заявил в пятницу, 11 сентября, во время ежегодной встречи YES в Киеве, организованной фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Сикорский заявил, что Польша очень внимательно следит за Калининградской областью, и подчеркнул, что там "практически нет войск".

"Итак, Путин знает или предполагает, что НАТО – это мирный альянс, и мы не воспользуемся его локальной слабостью. И, возможно, это ошибка", – отметил он

На уточняющий вопрос, предлагает ли он, чтобы НАТО захватило Калининградскую область, Сикорский ответил: "Нет".

"Я предлагаю, чтобы мы проводили настолько агрессивные учения на нашей стороне, чтобы он не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины", – подчеркнул глава МИД Польши.

Стоит отметить, что в конце августа в Польшу прибыли 28 танков K2 южнокорейского производства, которые будут развернуты вблизи границы с Калининградской областью России.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса "не могут быть наивными" в отношении угрозы, которую представляет Россия.