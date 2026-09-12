У Литві відкинули "ядерні погрози" Кремля

Після того, як у Кремлі попередили, що Литва стане мішенню для російської ядерної зброї, якщо країна дозволить союзникам розмістити ядерну зброю, литовські політики розцінили цю заяву як засіб тиску та залякування з боку Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Лаурінас Кащюнас, голова опозиційної фракції "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" у Сеймі та заступник голови парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони (NSGK), назвав заяву речника Кремля засобом політичного та психологічного тиску.

"До таких висловлювань дійсно потрібно ставитися з гідністю та спокоєм, це, безперечно, було очікувано", – сказав він.

На думку політика, така російська тактика не є ні новою, ні унікальною. Він наголосив, що весь НАТО є мішенню для Росії, тому зміна положення Конституції сама по собі не змінить статусу Литви.

На його думку, Литва має забезпечити, щоб до неї застосовувалася вся система стримування НАТО, включаючи ядерну парасольку. За словами політика, ядерне стримування є одним із головних інструментів забезпечення миру.

"Росіяни не нападають на сильних", – сказав Кащюнас, підкресливши, що безпека Литви також залежить від здатності країни повною мірою використовувати оборонні можливості, які надає НАТО.

Дайнюс Гайжаускас, член фракції правлячого "Союзу литовських селян і зелених" у Сеймі та парламентської групи NSGK, також наголосив, що Литва стала потенційною мішенню для Росії навіть після вступу до НАТО.

За його словами, попередження Кремля про можливий ядерний удар не є новими. На думку політика, заява Пєскова має на меті продемонструвати російській внутрішній аудиторії, що Москва може чинити тиск на Захід, а також залякати населення країн НАТО.

Ремігіюс Мотузас, член фракції керівної Литовської соціал-демократичної партії в Сеймі та голова Комітету Сейму з питань закордонних справ, також розцінив заяву Пєскова як засіб психологічного та політичного тиску. На його думку, раніше Росія подібним чином залякувала країни, які прагнули вступити до НАТО, такі як Фінляндія та Швеція.

"Я вважаю, що це психологічний та політичний тиск", – заявив Мотузас.

На його думку, Росія такими заявами прагне чинити тиск на сусідні держави, щоб вони не посилювали свою оборону і не мали відповіді на потенційні загрози.

Політик закликав не реагувати на заяви Москви, оскільки, на його думку, реакції вигідні Росії.

"Ігнорування – найкращий вихід із цієї ситуації", – сказав він.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що територія Литви "буде під прицілом" російської ядерної зброї, якщо країна дозволить союзникам розміщувати у себе ядерну зброю.

У травні голова литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що в нинішній геополітичній ситуації варто розглянути можливість внесення змін до конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї в Литві.

Також міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.