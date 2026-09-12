В Литве отвергли "ядерные угрозы" Кремля

После того как в Кремле предупредили, что Литва станет мишенью для российского ядерного оружия, если страна позволит союзникам разместить ядерное оружие, литовские политики расценили это заявление как средство давления и запугивания со стороны Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Лауринас Кащюнас, председатель оппозиционной фракции "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" в Сейме и заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (NSGK), назвал заявление представителя Кремля средством политического и психологического давления.

"К таким высказываниям действительно нужно относиться с достоинством и спокойствием, это, безусловно, было ожидаемо", – сказал он.

По мнению политика, такая российская тактика не является ни новой, ни уникальной. Он подчеркнул, что весь НАТО является мишенью для России, поэтому изменение положения Конституции само по себе не изменит статус Литвы.

По его мнению, Литва должна обеспечить, чтобы к ней применялась вся система сдерживания НАТО, включая ядерный зонтик. По словам политика, ядерное сдерживание является одним из главных инструментов обеспечения мира.

"Россияне не нападают на сильных", – сказал Кащунас, подчеркнув, что безопасность Литвы также зависит от способности страны в полной мере использовать оборонные возможности, предоставляемые НАТО.

Дайнюс Гайжаускас, член фракции правящего "Союза литовских крестьян и зеленых" в Сейме и парламентской группы NSGK, также подчеркнул, что Литва стала потенциальной мишенью для России даже после вступления в НАТО.

По его словам, предупреждения Кремля о возможном ядерном ударе не являются чем-то новым. По мнению политика, заявление Пескова призвано продемонстрировать российской внутренней аудитории, что Москва может оказывать давление на Запад, а также запугать население стран НАТО.

Ремигиюс Мотузас, член фракции правящей Литовской социал-демократической партии в Сейме и председатель Комитета Сейма по иностранным делам, также расценил заявление Пескова как средство психологического и политического давления. По его мнению, ранее Россия подобным образом запугивала страны, стремившиеся вступить в НАТО, такие как Финляндия и Швеция.

"Я считаю, что это психологическое и политическое давление", – заявил Мотузас.

По его мнению, Россия такими заявлениями стремится оказывать давление на соседние государства, чтобы они не усиливали свою оборону и не имели ответа на потенциальные угрозы.

Политик призвал не реагировать на заявления Москвы, поскольку, по его мнению, реакции выгодны России.

"Игнорирование – лучший выход из этой ситуации", – сказал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы "будет под прицелом" российского ядерного оружия, если страна позволит союзникам размещать у себя ядерное оружие.

В мае председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что в нынешней геополитической ситуации стоит рассмотреть возможность внесения поправок в конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.

Также министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.