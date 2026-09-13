В Польше заявили, что дрон попал в грузовик недалеко от границы с Украиной

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник поразил грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Синецкий заявил, что примерно в 800 метрах от пограничного пункта беспилотник попал в грузовик, который в результате этого был уничтожен.

В настоящее время движение через границу происходит без перебоев, но регистрация на польско-украинских пограничных переходах в этом регионе была приостановлена на ночь.

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

А министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это террор главы Кремля Владимира Путина, который "стучится" прямо в двери ЕС и НАТО".

В ночь на 13 сентября правительственный центр безопасности Польши сообщал о воздушной угрозе для ряда уездов из-за российской атаки на регионы Украины.