Укр Рус Eng

У Польщі заявили, що дрони Росії не порушили її повітряний простір

Новини — Неділя, 13 вересня 2026, 12:12 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після російської атаки по регіонах України, які зокрема спричинили збитки неподалік кордону з Польщею, заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Косіняк-Камиш заявив, що польські системи зафіксували вранці 13 вересня понад десяток реактивних дронів "Герань-5" на заході України. 

"Один із них влучив за 1 км від польського кордону, а інший – за 5 км. Повітряний простір Польщі патрулювали літаки F-16, вертольоти та літак повітряної розвідки SAAB. Порушення нашого кордону не відбулося", – зазначив глава Міноборони Польщі.

Він заявив, що росіяни змінюють тактику атак й "дедалі частіше використовують реактивні безпілотники, які запускаються невеликими групами, щоб зв’язати сили української оборони". 

"Я дякую нашим солдатам; польська протиповітряна оборона постійно перебуває в стані підвищеної бойової готовності", – додав Косіняк-Камиш.

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ". 

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО". 

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Війна з РФ Росія інциденти
Реклама: