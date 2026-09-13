В Польше заявили, что российские дроны не нарушили её воздушное пространство

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после российской атаки на регионы Украины, которая, в частности, привела к ущербу вблизи границы с Польшей, заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш заявил, что польские системы зафиксировали утром 13 сентября более десятка реактивных дронов "Герань-5" на западе Украины.

"Один из них упал в 1 км от польской границы, а другой – в 5 км. Воздушное пространство Польши патрулировали самолеты F-16, вертолеты и самолет воздушной разведки SAAB. Нарушения нашей границы не произошло", – отметил глава Минобороны Польши.

Он заявил, что россияне меняют тактику атак и "все чаще используют реактивные беспилотники, которые запускаются небольшими группами, чтобы связать силы украинной обороны".

"Я благодарю наших солдат; польская противовоздушная оборона постоянно находится в состоянии повышенной боевой готовности", – добавил Косиняк-Камыш.

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это террор главы Кремля Владимира Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО".

А "Укрзализныця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.