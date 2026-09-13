"Росія – ворог вільного світу": у польському уряді реагують на атаку біля кордону

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський заявив, що польська влада з найвищою серйозністю ставиться до російських атак поблизу кордону з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

З метою підтвердження інформації, наданої українським перевізником та українськими політиками, польські журналісти зв’язалися з представниками двох міністерств: національної оборони та закордонних справ.

Міністерство національної оборони спочатку повідомило, що у разі нападу на поїзд, що прямує до Польщі, інформацію про це повинно мати міністерство закордонних справ.

Ще після 11:00 у розмові з репортером RMF FM Міністерство закордонних справ зазначило, що не має інформації про такий напад. Згодом у відомстві перестали відповідати на дзвінки, а глава польської дипломатії Радослав Сікорський, який перебуває в Києві, опублікував на платформі X посилання на статтю в пресі з цього приводу з коментарем: "Путін ескалює ситуацію".

Натомість інформацію про напад на поїзд підтвердив на платформі X глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кервінський.

"Російські терористичні атаки. Спочатку поблизу прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин, а потім на пасажирський поїзд біля польського кордону. Ми ставимося до цих подій з найвищою серйозністю. Ситуація постійно відстежується. Росія – ворог вільного світу", – йдеться у дописі міністра.

Нагадаємо, речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.