"Россия – враг свободного мира": в польском правительстве реагируют на нападение у границы

Глава МВД Польши Марчин Кервинский заявил, что польские власти с максимальной серьёзностью относятся к российским нападениям вблизи границы с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

С целью подтверждения информации, предоставленной украинским перевозчиком и украинскими политиками, польские журналисты связались с представителями двух министерств: национальной обороны и иностранных дел.

Министерство национальной обороны сначала сообщило, что в случае нападения на поезд, следующий в Польшу, информацией об этом должно располагать министерство иностранных дел.

Еще после 11:00 в разговоре с репортером RMF FM Министерство иностранных дел отметило, что не располагает информацией о таком нападении. Впоследствии в ведомстве перестали отвечать на звонки, а глава польской дипломатии Радослав Сикорский, находящийся в Киеве, опубликовал на платформе X ссылку на статью в прессе по этому поводу с комментарием: "Путин эскалирует ситуацию".

В свою очередь, информацию о нападении на поезд подтвердил на платформе X глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский.

"Российские террористические атаки. Сначала вблизи пограничного перехода Дорогуск-Ягодин, а затем на пассажирский поезд у польской границы. Мы относимся к этим событиям с максимальной серьезностью. Ситуация постоянно отслеживается. Россия – враг свободного мира", – говорится в сообщении министра.

Напомним, пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

А "Укрзализныця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.