ЗМІ: Франція пішла на поступки у суперечці з США після блокування призначення посла

Франція залагодила суперечку з США у соціальних мережах після того, як, за повідомленнями, онлайн-суперечка щодо голосування в Генеральній Асамблеї ООН призвела до затримки затвердження французького посла у Вашингтоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У п’ятничній заяві представництво Франції при ООН у Женеві нібито вибачилося за опублікований у липні коментар у мережі, в якому ставилося під сумнів прихильність Вашингтона до прав людини.

"Франція та Сполучені Штати нещодавно зайняли розбіжні позиції під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН. Ця розбіжність стосувалася лише одного голосування і не мала відношення до захисту прав людини", – йдеться у заяві.

"Розбіжності в громадській думці щодо голосування не перешкоджають тісному діалогу зі Сполученими Штатами і не ставлять під сумнів наш історичний союз, а також нашу здатність співпрацювати задля сприяння миру, стабільності та процвітання, зокрема в рамках багатосторонніх форумів", – заявили у представництві Франції.

Агентство AFP повідомило, що Державний департамент США позитивно відреагував на вибачення. "Ми беремо до відома заяву Франції та цінуємо її; сподіваємося на співпрацю з нею задля просування наших спільних цінностей та інтересів", – повідомив представник Державного департаменту на умовах анонімності.

Внаслідок цього конфлікту Вашингтон заблокував призначення французького дипломата Орельєна Лешевальє на посаду посла у США.

Суперечка розпочалася в липні, коли французька місія при ООН у Женеві опублікувала у X допис: "Раніше США були взірцем дотримання прав людини. Тепер – ні". Цей коментар з’явився після того, як США проголосували проти продовження повноважень комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

Через два дні після публікації французької місії в соцмережах США покинули засідання Ради Безпеки ООН, коли представник Франції почав виступ.

Вибачення з боку Франції та їх прийняття з боку США відкривають шлях до затвердження Лешевальє на посаді посла у Вашингтоні. Наразі Лешевальє, який обіймає посаду керівника апарату міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, має замінити Лорана Білі на посаді посла Франції у США.

Це не перший випадок дипломатичного конфлікту між цими двома країнами.

Нагадаємо, у лютому між Францією та США виник дипломатичний скандал. Тоді очільник французького МЗС Франції Жан-Ноель Барро викликав посла США Чарльза Кушнера, який також є сватом президента Дональда Трампа, у зв'язку з коментарями щодо вбивства французького ультраправого активіста Квентіна Деранка.

Наприкінці серпня 2025 року Кушнер вже був викликаний до Міністерства закордонних справ Франції після критики щодо "недостатніх заходів" у питаннях антисемітизму, яку Париж визнав неприйнятною.