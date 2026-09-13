СМИ: Франция пошла на уступки в споре с США после блокирования назначения посла

Франция уладила спор с США в социальных сетях после того, как, по сообщениям, онлайн-спор по поводу голосования в Генеральной Ассамблее ООН привел к задержке утверждения французского посла в Вашингтоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В пятничном заявлении представительство Франции при ООН в Женеве якобы извинилось за опубликованный в июле комментарий в сети, в котором ставилась под сомнение приверженность Вашингтона правам человека.

"Франция и Соединенные Штаты недавно заняли расходящиеся позиции во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН. Это расхождение касалось лишь одного голосования и не имело отношения к защите прав человека", – говорится в заявлении.

"Разногласия в общественном мнении по поводу голосования не препятствуют тесному диалогу с Соединенными Штатами и не ставят под сомнение наш исторический союз, а также нашу способность сотрудничать в целях содействия миру, стабильности и процветанию, в частности в рамках многосторонних форумов", – заявили в представительстве Франции.

Агентство AFP сообщило, что Государственный департамент США положительно отреагировал на извинения. "Мы принимаем к сведению заявление Франции и ценим его; надеемся на сотрудничество с ней в целях продвижения наших общих ценностей и интересов", – сообщил представитель Государственного департамента на условиях анонимности.

В результате этого конфликта Вашингтон заблокировал назначение французского дипломата Орельена Лешевалье на должность посла в США.

Спор начался в июле, когда французская миссия при ООН в Женеве опубликовала в X пост: "Раньше США были образцом соблюдения прав человека. Теперь – нет". Этот комментарий появился после того, как США проголосовали против продления полномочий комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Через два дня после публикации французской миссии в соцсетях США покинули заседание Совета Безопасности ООН, когда представитель Франции начал выступление.

Извинения со стороны Франции и их принятие со стороны США открывают путь к утверждению Лешевалье на посту посла в Вашингтоне. В настоящее время Лешевалье, занимающий должность руководителя аппарата министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, должен заменить Лорана Били на посту посла Франции в США.

Это не первый случай дипломатического конфликта между этими двумя странами.

Напомним, в феврале между Францией и США разразился дипломатический скандал. Тогда глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вызвал посла США Чарльза Кушнера, который также является сватом президента Дональда Трампа, в связи с комментариями об убийстве французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

В конце августа 2025 года Кушнер уже был вызван в Министерство иностранных дел Франции после критики в адрес "недостаточных мер" в вопросах антисемитизма, которую Париж счел неприемлемой.