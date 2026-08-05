ЗМІ: США тягнуть з затвердженням кандидатури посла Франції на тлі суперечок щодо прав людини

США зволікають із затвердженням кандидатури, яку французький президент Емманюель Макрон висунув на посаду посла Франції у Вашингтоні, на тлі суперечки щодо прав людини в Організації Об’єднаних Націй.

Про це стало відомо Politico від трьох осіб, обізнаних із суперечкою, передає "Європейська правда".

Можливо, Макрон і зачарував президента США Дональда Трампа ввічливими розмовами та вишуканою вечерею у Версальському палаці під час його червневого візиту до Франції, але затримка із затвердженням нового посла свідчить про те, що дипломатична напруга між двома країнами все ще не вщухає, зазначає видання.

Орельєн Лешевальє, давній соратник Макрона, мав обійняти посаду наступного місяця, але його призначення ще не затверджено Державним департаментом США – процес, який зазвичай є чистою формальністю між країнами-союзниками.

За словами двох осіб, обізнаних із ситуацією, адміністрація Трампа образилася на допис у соцмережах від представництва Франції при ООН у Женеві, в якому критикувалося рішення Вашингтона підтримати Росію та Північну Корею, які висловились проти продовження мандата Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

"Раніше США були взірцем у сфері прав людини. Тепер це вже не так. І світ більше не прислухається до них", – написало французьке представництво в X минулого місяця. Цей допис змусив делегацію США на знак протесту покинути засідання Ради Безпеки ООН.

"Сполучені Штати дуже розчаровані безвідповідальною та неповажною риторикою з боку французів. Ми реагуємо на їхні коментарі належним чином", – заявив представник Державного департаменту у відповідь на письмове запитання щодо процесу перевірки Лешевальє.

Тюрк, громадянин Австрії, який обіймає посаду Верховного комісара з 2022 року, викликав гнів США своєю критикою імміграційної політики країни та війни Ізраїлю в Газі.

Двоє співрозмовниківтакож висловили надію, що суперечка вщухне і Вашингтон не заблокує призначення Лешевальє.

Президент США Дональд Трамп у червні висловив задоволення через запрошення на вечерю у Версальському палаці.

Нагадаємо, Макрон запросив Трампа на вечерю у Версальському палаці на завершення саміту G7. Згодом стало відомо, що американський президент прийняв запрошення.

ЗМІ писали, що запрошення Макрона, ймовірно, було спробою сподобатися Трампу, який любить розкіш і позолочені інтер'єри, а також спробою утримати того на саміті до його закінчення.