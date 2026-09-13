Сикорский: Польша не будет препятствовать открытию переговорных кластеров для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не будет препятствовать открытию кластеров в рамках переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой в Киеве, передает "Европейская правда".

Он отметил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не будут легкими, так же как в свое время они не были легкими для Польши.

"Но Польша не будет блокировать открытие переговорных кластеров. Это не означает, что их закрытие произойдет быстро, но Украина, по мнению Еврокомиссии, уже готова к переговорам", – сказал Сикорский.

"Также мы надеемся, что Украина завершит процесс внедрения Соглашения об ассоциации, в частности, соглашения об углубленной зоне свободной торговли. Вы сможете войти в единый рынок еще до вступления в ЕС", – добавил он.

Напомним, 1 сентября Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины принять определенные законодательные меры в отношении венгерского нацменьшинства.

Подробнее на эту тему читайте в статье Сергея Сидоренко "Маленький робот" для Мадьяра. Сможет ли решение Совета снять венгерскую блокаду Украины в ЕС.

О плане действий в отношении меньшинств: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".