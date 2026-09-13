Глава МИД Польши прокомментировал обвинения Трампа в адрес Украины из-за российского дизтоплива

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что удары Украины по РФ приводят к дефициту дизельного топлива.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой в Киеве, передает "Европейская правда".

Министр отвечал на вопросы по поводу заявления Трампа, который призвал президента Владимира Зеленского "не наносить удары по российскому дизельному топливу", поскольку это приводит к дефициту дизеля.

"Я придерживаюсь другого мнения", – заявил Сикорский.

В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки вызывают его дефицит.

На этой неделе Трамп заявил, что в начале недели у него состоялся "прекрасный" разговор с лидером России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в начале июля во время публичной части встречи с президентом Владимиром Зеленским отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной положить конец войне.