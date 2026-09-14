Выборы в Швеции: оппозиционные партии побеждают с небольшим отрывом

По результатам подсчета 94% голосов на парламентских выборах в Швеции лидируют оппозиционные партии; наибольшее количество голосов получают социал-демократы во главе с Магдаленой Андерссон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

По состоянию на 5 утра по шведскому времени было подсчитано 94% голосов на выборах в Риксдаг; эти предварительные результаты указывают на победу оппозиции, но пока нет уверенности в том, что формальным победителям – социал-демократам во главе с Магдаленой Андерссон – удастся сформировать правительство. Партия лидирует с 28,1% голосов.

На втором месте – "Умеренные" во главе с действующим премьером Ульфом Кристерссоном с 19,9%.

На третьем месте – правопопулисты "Шведские демократы" с 17,6%.

Следующие позиции заняли Левая партия (8,2%), центристы (7,1%), Христианские демократы (6,2%), Партия зеленых (6,1%) и Либералы (5,4%).

При таком распределении голосов Магдалена Андерссон с вероятными коалиционными партнерами (центристами, зелеными и левыми) получила бы 176 мандатов в Риксдаге, а так называемые партии Tidö действующей коалиции вместе со "Шведскими демократами" – 173.

Несколько месяцев назад социологические опросы предсказывали более уверенную победу оппозиции, однако в последнее время отрыв между потенциальным оппозиционным блоком и партиями Tidö начал сокращаться.

Кристерссон и другие партии правительственной коалиции, напомним, заявляли о готовности пригласить в правительство "Шведских демократов" (которые до сих пор оказывали поддержку голосами, но формально не входили в коалицию), что стало бы первым участием этой противоречивой политической силы в правительстве.

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