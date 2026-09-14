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На південному сході Литви почались військові навчання

Новини — Понеділок, 14 вересня 2026, 09:02 — Марія Ємець

У Литві з 14 вересня почались нові військові навчання, що пройдуть на території 12 муніципалітетів. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

З понеділка до п’ятниці цього тижня на території 12 литовських муніципалітетів у південно-східній частині країни – в тому числі неподалік Вільнюса – проходитимуть військові навчання, під час яких будуть відпрацьовувати реагування на різні типи військових загроз.

Під час маневрів передбачається використання безпілотників, човнів і різних систем озброєння, проте стрільб симуляційними боєприпасами не буде. 

Військові будуть тренуватися у світлу й темну пору доби та можуть пересуватися дорогами на військовій техніці або цивільних автомобілях, попередили в армії. 

У серпні ВПС країн Балтії провели навчання з виживання на морі.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі закликав НАТО посилити навчання біля Калінінградської області Росії.

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