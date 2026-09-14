На юго-востоке Литвы начались военные учения

В Литве с 14 сентября начались военные учения, которые пройдут на территории 12 муниципалитетов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

С понедельника по пятницу на этой неделе на территории 12 литовских муниципалитетов в юго-восточной части страны – в том числе недалеко от Вильнюса – будут проходить военные учения, в ходе которых будут отрабатывать реагирование на различные типы военных угроз.

В ходе маневров предполагается использование беспилотников, катеров и различных систем вооружения, однако стрельбы имитационными боеприпасами проводиться не будет.

Военные будут тренироваться в светлое и темное время суток и могут передвигаться по дорогам на военной технике или гражданских автомобилях, предупредили в армии.

В августе ВВС стран Балтии провели учения по выживанию на море.

Напомним, глава МИД Польши призвал НАТО усилить учения у Калининградской области России.