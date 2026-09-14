Премьер-министр Швеции прогнозирует сложные переговоры о формировании правительства

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, возглавляющий партию "Умеренные", после обнародования результатов голосования на парламентских выборах прогнозирует сложные переговоры о формировании нового правительства.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы шведского правительства приводит SVT.

Кристерссон отметил, что свяжется с лидерами других партий и попытается выяснить, удастся ли сформировать работоспособную коалицию.

"Эти результаты выборов могут привести к сложному процессу формирования правительства, чем это закончится – пока неизвестно. Это может занять время, но мы не торопимся. Правильность важнее скорости. Я предвижу ряд довольно сложных переговоров", – сказал он.

В то же время Кристерссон не стал называть партии, с которыми он собирается связаться.

Сообщалось, что по результатам парламентских выборов в Швеции оппозиционные партии лидируют с незначительным отрывом. Результаты указывают на то, что остается неясным, удастся ли формальным победителям – социал-демократам во главе с Магдаленой Андерссон – сформировать правительство вокруг себя.

Подробнее о возможной смене власти в Швеции читайте в статье "Выборы у друзей Украины".