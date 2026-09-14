Макрон поїде з державним візитом в Іспанію – першим за майже 20 років

Наприкінці вересня президент Франції Емманюель Макрон здійснить державний візит до Іспанії, що є першим таким візитом президента Франції з 2009 року.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

29-30 вересня Макрон з першою леді на запрошення короля Філіпа VI вирушать з державним візитом до Мадрида. Це має на меті підкреслити "міцність єднаючих зв’язків" між Францією та Іспанією.

У межах візиту Макрон зустрінеться з прем’єром країни Педро Санчесом, вони планують говорити про пріоритетні теми європейського і міжнародного порядку денного – у тому числі російсько-українську війну та ситуацію на Близькому Сході.

Поїздка стане першим з 2009 року державним візитом президента Франції до Іспанії. Попередній відбувся ще за Ніколя Саркозі, королем Іспанії тоді був Хуан Карлос І.

Зазначимо, державний візит є найвищою та найбільш церемоніальною формою візитів – після "робочих" та "офіційних", відтак і організовуються вони значно рідше.

Міністр закордонних справ Німеччини цього тижня вперше за сім років відвідає Будапешт.

Президент США Дональд Трамп вихідними перебував з дводенним візитом в Ірландії, що супроводжувався масштабними заходами безпеки. Під час нього він заявив, що хотів би побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається у складі Британії.