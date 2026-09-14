Макрон отправится с государственным визитом в Испанию – первым за почти 20 лет

В конце сентября президент Франции Эмманюэль Макрон совершит государственный визит в Испанию, который станет первым подобным визитом президента Франции с 2009 года.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

29–30 сентября Макрон с первой леди по приглашению короля Филиппа VI отправятся с государственным визитом в Мадрид. Это призвано подчеркнуть "прочность объединяющих связей" между Францией и Испанией.

В рамках визита Макрон встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом, они планируют обсудить приоритетные темы европейской и международной повестки дня – в том числе российско-украинскую войну и ситуацию на Ближнем Востоке.

Поездка станет первым с 2009 года государственным визитом президента Франции в Испанию. Предыдущий состоялся еще при Николя Саркози, королем Испании тогда был Хуан Карлос I.

Отметим, что государственный визит является самой высокой и наиболее торжественной формой визитов – после "рабочих" и "официальных", поэтому они и организуются значительно реже.

Министр иностранных дел Германии на этой неделе впервые за семь лет посетит Будапешт.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные находился с двухдневным визитом в Ирландии, который сопровождался масштабными мерами безопасности. В ходе визита он заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая остается в составе Великобритании.