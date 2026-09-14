Сікорський: Європа може знищити половину НПЗ РФ, навіть без США

За словами глави польського МЗС Радослава Сікорського, у разі російської агресії проти НАТО авіація лише європейської частини Альянсу може швидко знищити половину російських нафтопереробних заводів.

Про це Сікорський заявив у себе в Х, пише "Європейська правда".

Це міністр закордонних справ Польщі заявив після свого візиту до України.

"У разі російської агресії проти НАТО, завдяки перевазі в повітрі, авіація європейської частини НАТО змогла б, навіть без участі США, знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж Україна", – написав Сікорський.

У неділю, 13 вересня, Радослав Сікорський нагадав, що питання безпеки Польщі та України нерозривно пов’язані між собою.

"Україна та Польща не дозволять Росії панувати над нами. Цього не станеться, це не повернеться. Ми також боремося за те, щоб Україна сама вирішувала, хто має право перебувати в Україні, а не Путін", – сказав глава польського МЗС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит. У відповідь на це Радослав Сікорський заявив, що він дотримується іншої думки.