Сикорский: Европа может уничтожить половину НПЗ РФ даже без США

В случае российской агрессии против НАТО авиация только европейской части Альянса сможет быстро уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.

Об этом Сикорский заявил в своем аккаунте в X после визита в Украину, пишет "Европейская правда".

"В случае российской агрессии против НАТО, благодаря превосходству в воздухе, авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина", – написал министр.

В воскресенье, 13 сентября, Радослав Сикорский напомнил, что вопросы безопасности Польши и Украины неразрывно связаны между собой.

"Украина и Польша не позволят России господствовать над нами. Этого не произойдет, это не вернется. Мы также боремся за то, чтобы Украина сама решала, кто имеет право находиться в Украине, а не Путин", – сказал глава польского МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту. В ответ на это Радослав Сикорский заявил, что он придерживается иного мнения.