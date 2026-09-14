Трамп заявив, що може дозволити Україні виробляти "менш просунуті" ракети для Patriot

За словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зараз ведуться переговори про надання Україні ліцензії на "менш просунуті" ракети Patriot.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами 13 вересня, пише "Європейська правда".

За словами американського президента, зараз заводи у США виробляють "більше ракет для Patriot ніж будь-коли".

"У нас є великі запаси певних видів озброєння, деякі з яких доступні практично в необмежених кількостях. Що стосується елітної зброї, то значна її частина була передана Україні, але ми дуже швидко поповнюємо ці запаси", – сказав Трамп.

Про які саме ракети ведуться переговори – президент США не уточнив. Втім, може йтися про старішу версію ракети PAC-2. Саме такі ракети зараз із своїх запасів передають Україні європейські держави, такі як Німеччина.

Переговори про додаткові поставки Україні ракет Patriot зі США тривають уже тривалий час, а позиція Трампа щодо цього питання неодноразово змінювалася. Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Україною щодо надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Тим часом держави-члени Євросоюзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро у рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд.