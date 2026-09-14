Трамп заявил, что может разрешить Украине производить "менее совершенные" ракеты для Patriot

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении Украине лицензии на "менее совершенные" ракеты Patriot.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами 13 сентября, пишет "Европейская правда".

По словам американского президента, сейчас заводы в США производят "больше ракет для Patriot, чем когда-либо".

"У нас есть большие запасы определенных видов вооружения, некоторые из которых доступны практически в неограниченных количествах. Что касается элитного оружия, то значительная его часть была передана Украине, но мы очень быстро пополняем эти запасы", – сказал Трамп.

О каких именно ракетах ведутся переговоры – президент США не уточнил. Впрочем, речь может идти о более старой версии ракеты PAC-2. Именно такие ракеты сейчас из своих запасов передают Украине европейские государства, такие как Германия.

Переговоры о дополнительных поставках Украине ракет Patriot из США продолжаются уже давно, а позиция Трампа по этому вопросу неоднократно менялась. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты ведут переговоры с Украиной о предоставлении лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Между тем государства-члены Евросоюза дали согласие на закупку для Украины американских ракет-перехватчиков для систем Patriot на общую сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита ЕС на общую сумму 90 млрд.