Норвегия профинансировала поставку энергетического оборудования для одной из украинских областей

Норвегия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму почти 76,5 тысяч евро для Днепропетровской области.

Об этом сообщило Министерство энергетики в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

В Минэнерго сообщили, что Норвегия через Фонд энергетической поддержки Украины профинансировала новую партию промышленных запорных клапанов на сумму 76 448 евро для Днепропетровской области.

Стальные и чугунные задвижки и запорные клапаны необходимы для регулирования потоков воды и пара, предотвращения утечек и потерь давления, а также для безопасного ремонта поврежденных объектов энергетики, отмечают в министерстве.

Ранее Германия профинансировала партию энергетического оборудования для Днепропетровской области. А Литва передала украинским регионам более 17 тонн энергооборудования.