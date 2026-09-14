Конгрессмен оценил шансы на принятие закона о санкциях против РФ в Палате представителей

Конгрессмен-демократ Евгений Виндман считает реальным принятие в Палате представителей законопроекта о санкциях против России, автором которого является покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом Виндман рассказал в интервью "Европейской правде".

Конгрессмен надеется, что закон о санкциях против России в Палате представителей рассмотрят на следующей неделе. В то же время он добавил, что документ еще не внесен на рассмотрение.

"Это самый серьезный на данный момент пакет – если его принять и использовать так, как хочет Конгресс, это будут самые крупные санкции против России с начала большой войны", – сказал Виндман.

На вопрос, считает ли он реальным принятие этого законопроекта в Палате представителей, Виндман ответил утвердительно.

"В этом законе есть определенные сложные моменты, но они вообще не связаны с Украиной. Среди американцев, честно говоря, есть четкая двухпартийная, даже внепартийная поддержка Украины. Я вижу это каждый день. Когда я езжу по своему округу в Вирджинии, вижу у людей украинские флаги. Я вижу также двухпартийную поддержку в Конгрессе", – сказал конгрессмен.

По его словам, главная цель законопроекта – наказать Россию и заставить её сесть за стол переговоров.

"Именно это для меня главное. Поэтому я проголосую за этот законопроект и буду активно выступать в его поддержку. И я знаю, что многие мои коллеги поступят так же. Но сначала республиканцы должны согласиться вынести его на голосование", – добавил Виндман.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Речь идет о карательных тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы.

В то же время позже СМИ писали, что законопроект сталкивается со всё более сильным сопротивлением в Палате представителей США и, вероятно, будет заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.